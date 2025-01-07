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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:16
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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor
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        Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        İl Özel İdaresine sözleşmeli tekniker alınmasına oy birliğiyle karar verilen toplantıda denetim komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı.

        Komisyon üyeliğine Aladdin Öztürk, Vedat Koyuncu, Remzi Subaş, Tunay Aslan ve Mehmet Taner Altın seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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