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        Edirne'de 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:31
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        Edirne'de 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın milyonlarca insanın hayatını derinden etkilediğini belirtti.

        Depremlerde kaybedilen vatandaşları rahmetle andığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "İlimiz her ne kadar birinci derece deprem bölgesi olmasa da, Edirne Belediyesi olarak bu felaketten ders çıkarmanın ve gelecekte benzer acıları önlemek için üzerimize düşeni yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda belediyemiz bünyesinde Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurduk. Afet İşleri Müdürlüğümüz ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, AFAD koordinasyonunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da Edirne’de, Trakya ve Marmara bölgesini kapsayan geniş çaplı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak, dayanışma içinde hareket etmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına ortak projeler hayata geçiriyoruz. Bu acıyı yüreğinde hisseden herkes gibi biz de unutmadık, unutturmayacağız. Yaralarımızı birlikte sarmaya, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya ve daha güvenli yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz."

        - AK Parti İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yayımladığı mesajda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

        Depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların ilk günkü gibi hafızalarda olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Asrın birlikteliği ile depremin yaralarını sarıyoruz. Bu süreçte 7'den 70'e herkes el ele vererek depremzedelere destek olmak için elinden geleni yaptı. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Edirne'ye yerleşerek yaralarını burada saran depremzede vatandaşlarımızı da unutmadık. O gün olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yaparak destek olmaya devam edeceğiz.

        Depremin ardından yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa etme hedefiyle çalışıyoruz. İstanbul da deprem riski taşıyan bir şehir. Vatandaşlarımıza deprem konusunda daha duyarlı olma ve gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuyoruz. Depremlerle mücadelede en önemli adım, bilinçli ve hazırlıklı olmaktır. Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle yad ediyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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