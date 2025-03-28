Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Deniz Kızılkaya, ISPO 2025 (Uluslararası Silikon Temelli Polimerler Sempozyumu) toplantısına katılma hakkı kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, toplantı düzenleme komitesi tarafından belirlenen ve yalnızca 8 kişiye verilen ödül çerçevesinde toplantı katılım hakkı elde etti.

Polimer kimyası alanındaki disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde bilim insanları ve genç araştırmacıları bir araya getirecek sempozyumda kimya alanında farklı konular ele alınacak.

- Mezarlıklarda bayram temizliği

Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Yeniimaret, Acı Çeşme, Buçuktepe ve Yenişehir mezarlıkları başta olmak üzere kent genelindeki mezarlıklarda ekipler düzenleme çalışması yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yabani otlar temizlendi, yollar yıkandı ve genel çevre düzenlemesi yapıldı.