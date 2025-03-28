Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Deniz Kızılkaya, ISPO 2025 (Uluslararası Silikon Temelli Polimerler Sempozyumu) toplantısına katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi Arş. Gör. Deniz Kızılkaya, ISPO 2025 (Uluslararası Silikon Temelli Polimerler Sempozyumu) toplantısına katılma hakkı kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, toplantı düzenleme komitesi tarafından belirlenen ve yalnızca 8 kişiye verilen ödül çerçevesinde toplantı katılım hakkı elde etti.

        Polimer kimyası alanındaki disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan, uluslararası düzeyde bilim insanları ve genç araştırmacıları bir araya getirecek sempozyumda kimya alanında farklı konular ele alınacak.

        - Mezarlıklarda bayram temizliği

        Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Yeniimaret, Acı Çeşme, Buçuktepe ve Yenişehir mezarlıkları başta olmak üzere kent genelindeki mezarlıklarda ekipler düzenleme çalışması yapıyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yabani otlar temizlendi, yollar yıkandı ve genel çevre düzenlemesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor

        Benzer Haberler

        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıld...
        Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıld...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı
        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi