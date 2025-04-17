Çeltik tarımında kullanılan Tunca Nehri temizleniyor, su biriktirme alanları oluşturuluyor

Nehirde temizlik çalışmalarının süreceğini dile getiren Sezer, "Geçen seneki sıkıntıyı yaşamayalım diye büyük su biriktirme alanları oluşturuyoruz. Gerekli tüm önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.

DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Sezer, tarımsal üretimde oluşabilecek sıkıntılar ve yaşanabilecek kuraklığa karşı önlemler alındığını belirtti.

Özellikle çeltik üreticilerinin sulama yaptığı nehirde temizlik gerçekleştiren ekipler, su akışının normal seviyeye gelmesi için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.