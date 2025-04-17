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        Çeltik tarımında kullanılan Tunca Nehri temizleniyor, su biriktirme alanları oluşturuluyor

        Edirne'de çeltik arazilerinin beslendiği Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor, su biriktirme alanları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:30
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        Çeltik tarımında kullanılan Tunca Nehri temizleniyor, su biriktirme alanları oluşturuluyor
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        Edirne'de çeltik arazilerinin beslendiği Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor, su biriktirme alanları yapılıyor.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada kullanılan nehirde yatak temizliği başlattı.

        Özellikle çeltik üreticilerinin sulama yaptığı nehirde temizlik gerçekleştiren ekipler, su akışının normal seviyeye gelmesi için çalışma yürütüyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirden beslenen tarım arazilerini gezerek ekiplerin temizlik çalışmalarını inceledi.

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Sezer, tarımsal üretimde oluşabilecek sıkıntılar ve yaşanabilecek kuraklığa karşı önlemler alındığını belirtti.

        Nehirde temizlik çalışmalarının süreceğini dile getiren Sezer, "Geçen seneki sıkıntıyı yaşamayalım diye büyük su biriktirme alanları oluşturuyoruz. Gerekli tüm önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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