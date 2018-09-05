Ediz Bahtiryaroğlu erken yaşta hayatını kaybetmesiyle tüm dünyayı yasa boğmuştu. Kariyerinde Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giyen Bahtiyaroğlu, son olarak Eskişehirspor'da oynadı. Pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi. Peki, Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Nereli? Neden hayatını kaybetti? Hangi mevkide oynuyordu?

EDİZ BAHTİRYAROĞLU KİMDİR?

2 Ocak 1986'da Bursa'da dünyaya gelen Edis Bahtiryaroğlu stoper mevkisinde forma giymekteydi. Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Aykut Kocaman'ın taktığı törene; Kulüp Genel Müdürü Ender Yurtgüven, Sportif Direktör Hasan Çetinkaya ve futbolcular da katıldı.

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı.

Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymiştir. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giymiştir. 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer edilen Necati Ateş de antrenman öncesinde Ediz'in 2 numaralı formasını giyerek basın toplantısına katılmış ardından da tesislerde taraftarları selamlamıştı. Necati Ateş'in de Ediz'in ölümüne çok üzüldüğü kaydedildi.

Ediz, ölmeden birkaç saat önce Twitter'dan yeni takım arkadaşı Necati Ateş'e takılmıştı. Necati'nin törende Ediz'in formasını giymesi üzerine genç oyuncu Twitter hesabında "Abi formamda gözün var galiba:)))" yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, Ediz Bahtiyaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, Eskişehirspor'a ve futbol camiasına başsağlığı dileriz denildi.

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