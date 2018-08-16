Ediz Hun'dan Ferhat Göçer'e: Sen Türkiye'nin Safina'sısın

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Ferhat Göçer’in tüm doktorlar adına sahneye davet ettiği üniversite arkadaşı ve uzman doktor Aybanu Gökçen bir konuşma yaptı. Gökçen, meslekte yaşadığı sorunları "Hastalıkla sağlık, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yoldaşınızız. Biz hastalarımızı seviyoruz siz de doktorlarınızı sevin. Sevgi her şeyin ilacı’’ ifadelerini kullandı.