        Edson Alvarez: 3 puanı elde edebilirdik - Futbol Haberleri

        Edson Alvarez: 3 puanı elde edebilirdik

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Edson Alvarez, 1-1 berabere kaldıkları Ferencvaros maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puanı elde edebilirdik" dedi.

        Giriş: 28.11.2025 - 00:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:48
        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Edson Alvarez, karşılaşmayı değerlendirdi.

        TRT Spor'a konuşan Meksikalı futbolcu, "Zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası bu tip takımlara karşı, 5-4-1 düzeninde savunma yapan takımlara karşı biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor elbette... Topu hızlı bir şekilde çevirmemiz gerekiyor ve yarattığımız şansları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün 1 puan aldık. 3 puanı elde edebilirdik bugün ama maçı 1 puanla tamamlamış olduk" dedi.

        1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan Edson, "Ben ilk kez oynamış olacağım bu derbide. Tabii ki duygusu yüksek bir maç bu. Derbide bana göre önemli olan, kim daha basit oynayabilecek, kim mentalitesini daha iyi noktaya taşıyabilecek, kim duygularını daha iyi kontrol edebilecek, bana göre bunlar çok önem arz edecek bu maçta. İyi bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

