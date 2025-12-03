Habertürk
        Efe İnanç: Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici

        Efe İnanç: Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici

        Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eledikleri maçın ardından, Süper Lig'in en az gol yiyen ekibine karşı aldıkları galibiyetten dolayı sevinçli olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:18
        "Aldığımız galibiyet sevindirici"
        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe'yi 1-0 yenerek grup aşamasına yükselen Beyoğlu Yeni Çarşı'da teknik direktör Efe İnanç, galibiyet dolayısıyla çok sevinçli olduklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnanç, şunları kaydetti:

        "Aldığımız galibiyet bizim için sevindirici. Rakibimiz Süper Lig'de en az gol yiyen takım. Ciddi bir organizasyon içindeler. Bizim oyuncularımız için bu maç iyi bir sınav oldu. Yetiştiricilik ve yarışmacılık amacımız var. Bunu oyun olarak sergilemek istiyoruz. Bundan sonra da zorlu rakiplerle mücadele etmesi, kulübün ve oyuncuların gelişimi açısından önemli. Oyuncularım savunmayı gayet iyi yaptı. Göztepe topa sahip olmada zorluklar çıkardı. Bu da normal. Umarım ligde de bu galibiyet sürecini devam ettiririz."

