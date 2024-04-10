Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank-Fenerbahçe final serisi başlıyor - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde Halkbank-Fenerbahçe final serisi başlıyor

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Fenerbahçe arasındaki final serisi 11 Nisan Perşembe (yarın) oynanacak maçla başlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe, 11 Nisan Perşembe (yarın) saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

        Ligde normal sezonu lider tamamlayan Halkbank, yarı final serisinde Galatasaray'ı 2-0'la geçerek finale yükseldi. Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise yarı finalde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 3-2’lik skorlarla seride 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki ekip bu sezon 3 kez karşılaştı. Ankara'da oynanan lig maçını Halkbank 3-0 kazanırken, ikinci devre karşılaşmasında ise gülen taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, parkeden 3-1 galip ayrıldı.

        Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Seride 2. maç, 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Dünya Bankası ile "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?