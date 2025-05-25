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        Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi

        İzmir'in eşsiz manzarası eşliğinde koşmak isteyenler Efeler Yolu Ultra Trail'de bir araya geldi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:11
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        Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi
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        Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K’lık parkurlarda koşuldu.

        Birbirinden güzel parkur seçenekleri ile katılımcılara unutamayacakları bir yarış deneyimi sunan Efeler Yolu Ultra Trail, her seviyeden sporcuya ev sahipliği yaptı.

        Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alan Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy, Züber ve Mecanik sponsorluğunda düzenlendi.

        Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail’e 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Yarışta Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’dan gelen sporcular ter döktü. Organizasyonun 80K’lık parkurunda 22, 50K’lık parkurunda 32, 30K’lık parkurunda 62, 15K’lık parkurunda 62, 5K’lık parkurunda ise 78 sporcu yer aldı.

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        ZEYBEK GÖSTERİSİ

        İçerisinde bir çok Efe yatağını barındıran Efeler Yolu’nda düzenlenen ultra trail sonrasında Zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

        Türkiye Şampiyonu Menemen Seyrek Ortaokulu Zeybek Grubu ile Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Yıldızlar Zeybek Grubu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü.

        ÇOCUK KOŞUSU RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

        Efeler Yolu Ultra Trail, sadece profesyonel sporculara ev sahipliği yapmadı. Organizasyon kapsamında bugün ‘Çocuk Koşusu’ gerçekleştirildi. Birgi’de ödül töreni öncesi düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

        VALİ ELBAN: EFELER YOLU ULTRA TRAIL’İN BÜYÜYEREK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

        İzmir Valisi Süleyman Elban, yarışların ardından düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Milli mücadele döneminde bölgenin kahramanca bir duruş sergilediğini ifade eden Vali Elban, “Efeler, Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen sıradağlardaki karargahlarında, düşman bu yurdu terk edinceye kadar mücadele yürüttü. Bu topraklar sadece doğal güzellik değil, tarihi ve kültürel mirası barındırıyor. Efeler Yolu rotası için ise yaklaşık 10 yıllık bir akademik çalışma yürütüldü. Biz de milli rotamız Efeler Yolu'nu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmak için elimizden geldiğince çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Bunun bir parçası olarak da bu bölgede etkinlikler de yapmak arzusundaydık. Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarını düzenlemek istedik. Bugün kazasız belasız tamamladık. Bundan sonraki yıllarda da gelişerek, büyüyerek devam etmesini istiyoruz. Rotayı özellikle İzmir'e yakın olanların ve İzmirlilerin tamamlamasını arzu ediyoruz. Rotayı gezdiğinizde doğa ve kültürel mirası göreceksiniz. Yerelde turizm hareketliliği, kalkınma ve yerel ürünlerin hakkıyla değerlendirildiği bir ekonomik durum ortaya çıkmasını çok arzu ediyoruz” dedi.

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        SAHNEDE NİKAH MERASİMİ

        Efeler Yolu yürüyüşçülerinden Emel Güngör ile Melih Nal için sahnede nikah merasimi gerçekleştirildi.

        Emel Güngör ile Melih Nal, 13 Ağustos 2023’te Efeler Yolu parkurunda Bozdağ Zirve’deki gece yürüyüşünde tanıştı. 29 Aralık 2024’te aynı noktada Melih Nal, Emel Güngör’e evlilik teklifinde bulundu ve ‘evet’ cevabını aldı. 23 Ocak 2025’te nişanlanan çift, Melih Nal’ın anne ve babasının 25 Mayıs 1975 olan evlilik yıldönümlerinde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah merasimi, Efeler Yolu Ultra Trail’in ardından sahnede düzenlendi. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener’in kıydığı nikaha İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, arkadaşları ve ödül töreninde yer alan davetliler şahitlik etti.

        Törenin ardından çifte Efeler Yolu özel pasaportu İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban verdi.

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        ÖDÜLLER VERİLDİ

        Efeler Yolu Ultra Trail’de dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, İzmir Cumhuriyetbaşsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Deniz Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

        80K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Cevdet Alyılmaz (11:16:23.06) (Türkiye)

        2- Engin İpek (12:07:20.23) (Türkiye)

        3- Okan Kurtuluş (13:16:24.05) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Rojda Sezer (16:01:39.54) (Türkiye)

        50K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Oğuzhan Emre Singer (6:12:17.39) (Türkiye)

        2- Güngör Özege (6:47:20.28) (Türkiye)

        3- Sadık Başar (7:02:40.09) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Beyza Güzel (7:29:51.18) (Türkiye)

        2- Beliz Erener (9:12:00.86) (Türkiye)

        3- Nataliya Shiyanova (10:35:05.41) (Azerbaycan)

        30K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Helio Fumo (3:03:59.32) (Portekiz)

        2- Ayhan Yaşar (3:46:22.49) (Türkiye)

        3- Mehmet Türkmen (3:48:07.68) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Gülşen Çerçi (4:03:12.40) (Türkiye)

        2- Elena Polyakova (4:06:51.18) (Türkiye)

        3- Özlem Baştürk (5:08:58.55) (Türkiye)

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        15K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Mehmet Aydıngör (1:06:35.44) (Türkiye)

        2- Fatih Topçu (1:16:41.26) (Türkiye)

        3- Mehmet Akif Özdemir (1:21:20.60) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Selma Altundiş (1:18:30.50) (Türkiye)

        2- Fitnat Budak (1:39:47.13) (Türkiye)

        3- Fulya Çamlıbel (1:47:30.18) (Türkiye)

        5K’DA DERECEYE GİRENLER

        -Erkekler-

        1- Mustafa Erdem (0:24:18.35) (Türkiye)

        2- Uğur Erdoğan (0:24:49.97) (Türkiye)

        3- Özcan Aydın (0:25:25.97) (Türkiye)

        -Kadınlar-

        1- Gülçin Nayman (0:30:36.44) (Türkiye)

        2- Gamze Yılmaz (0:30:46.79) (Türkiye)

        3- Yeliz Emet (0:32:44.26) (Türkiye)

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