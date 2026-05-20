EFES-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası adeta nefesleri kesti

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, askeri personel ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026’ya millî unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

‘EFES TATBİKATI HER GEÇEN YIL DAHA DA GELİŞMEKTEDİR’

Gece safhası öncesi konuşma yapan Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiği günümüzde risk ve tehditlerin artan bir şekilde çeşitlendiğini belirterek, “Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, elektronik harp yetenekleri ile bilgi/etki operasyonlarının iç içe geçtiği, yapay zekâ temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı ve katmanlı cephelerde cereyan edeceği, akıllı, otonom ve sürü insansız araçların; etkili, uzun menzilli ve süratli füzeler ile hava savunma sistemlerinin sonucu belirleyen faktörler olacağı, ayrıca barıştan itibaren planlı bir şekilde gömülmenin de büyük önem taşıdığı öngörülmektedir. Güvenlik ortamının bu dinamik yapısı karşısında; yeni, esnek ve adaptif yapılanmalarla birlikte, birleşik müşterek harekât ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerimizin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Tatbikatımız, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği, koordinasyonu ve anlayış birliğini geliştirmektedir. Konvansiyonel harp yöntemlerinden, özel kuvvet ve insani yardım operasyonlarına kadar çeşitli ortamlarda birlikte eğitim yapma, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımında bulunma fırsatı sunmaktadır” dedi. Özsert, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gece safhasında icra edilen senaryo kapsamında ilk olarak Kamikaze Yetenekli Sürü Dron ile karşıt kuvvet elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi etkisiz hale getirildi. Özel kuvvet timleri denizden ve havadan sızarak, planlanan hedefleri etkisiz hale getirdi. Ön Kuvvet Harekâtı kapsamında, Su Altı Taarruz (SAT) Timleri ATAK Bot ile Su Altı Savunma (SAS) Timleri ise Süratli Bot ile bölgeye intikal etti, timler denize bırakıldı ve keşif harekâtı yapıldı. Ön Kuvvet Harekâtı ve müteakiben icra edilen Amfibi Harekât ile Hava Hücum Harekâtı (HHH) desteklenerek, tespit edilen hedefler keşif, gözetleme ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı. Muhasıma yardım götüren gemi ele geçirildi. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında hedefler hava gücü ile ateş altına alındı.

SAT ve SAS Timi tarafından tespit edilen sualtı mayınları tahrip edildi. Muhasıma ait sahildeki kritik altyapı tesis etkisiz hale getirildi. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedefler topçu unsurları ile ateş altına alındı. Amfibi Birlikler limbo ve yükleme bindirmesine başladı. Amfibi Taktik Aldatma Harekâtı yapıldı. Hazırlık ateşleri kapsamında planlı hedefler hava gücü tarafından ateş altına alındı. Amfibi Keşif Harekâtı gerçekleştirildi. İnme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri ile atışlar icra edildi. Hava Hücum Harekâtının icrası gerçekleştirildi. İnen birlikler tarafından düşman tankları, PARS/OMTAS tanksavar silahı ile ateş altına alındı. Karşıt kuvvet havan atışları ile baskı altına alındı. Ardından Hava Hücum Harekâtı ikinci kez gerçekleştirildi. 1’inci dalganın kapak atma mevkisine intikali ve sahile darbe atışları yapıldı. Topçu ve havan atışları gerçekleştirildi. 1'inci dalga kapak attı. Amfibi hücumu destekleyen topçu atışları yapıldı. Çıkan unsurlar manevrası ve atışları yapıldı. Özel Kuvvet Komutanlığı tarafından muharebe arama kurtarma görevi yapıldı. Ana karada amfibi yükleme/bindirme yapan unsurlar, hava taarruzuna maruz kaldı ve tespit edilen hava hedefleri hava savunma silahları ile ateş altına alındı.