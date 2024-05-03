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        Haberler Yaşam Efes Antik Kenti'nde yıldızlar altında tarih yolculuğu

        Efes Antik Kenti'nde yıldızlar altında tarih yolculuğu

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:24
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        İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.

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        Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

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        Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken yaklaşık 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikler, Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Gece müzeciliği' uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

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        Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistlerin akşamın serin saatlerinde müzeleri ziyaret edebilmesinin amaçlandığı uygulama kapsamında antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.

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        Efes'te 9 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.

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        Işıklandırılan antik kentte, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, aydınlatmayla oluşan farklı ambiyansıyla dikkati çekiyor.

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        Aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celsus Kütüphanesi, zengin mimari süslemeleriyle gece de görenleri etkiliyor.

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        Gece ziyaret edilebilen alanlar arasında, antik dönemde Efes'in ileri gelenlerinin yaşadığı Yamaçevler de yer alıyor.

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        ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

        Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, gece müzeciliği uygulamasıyla karanlıkta da ziyaretçi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Topal, geçen yıl antik kenti 2 milyon 163 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz.

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        Bu yıl ziyaretçi sayısında beklentim 550 bin civarında bir artış, gece müzeciliğinin de buna katkıları olacak. Bu artışla sanıyorum 2 milyon 550-600 bin civarında yıl sonu ziyaretçi sayısına ulaşacağız" diye konuştu.

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        Antik kentte daha önce sadece ziyaret rotalarını kapsayan ışıklandırma olduğunu dile getiren Topal, yeni uygulamada kalıntıların görkemini ortaya çıkaracak detaylı ışıklandırma yapıldığını ifade etti.

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        Topal, gece müzeciliği kapsamında oluşturulan yeni rotanın Aşağıkapı, Çamlı yol, Liman Caddesi, tiyatro, mermer cadde, Celsus Kütüphanesi, Yamaçevler ve Hadrian Tapınağı olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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        #Efes Antik Kenti
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