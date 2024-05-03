Efes Antik Kenti'nde yıldızlar altında tarih yolculuğu

Topal, geçen yıl antik kenti 2 milyon 163 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz.