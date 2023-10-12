Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı için heyecan dorukta. THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı ile İspanya devi Real Madrid karşılaşacak. EuroLeague'deki kritik mücadele öncesinde gözler "Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu araması gündeme geldi. İşte, detaylar...
THY Avrupa Ligi'nin 2. maçında Anadolu Efes, bu akşam sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. THY EuroLeague'de ilk maçında Barcelona'ya 91-74 mağlup olan ev sahibi Anadolu Efes galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, sporseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçına dair ayrıntılar...
ANADOLU EFES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maşı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.
İLK MAÇTA KAZANAN BARCELONA OLDU
THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.
Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.
GEÇEN SEZON EV SAHİBİ TAKIMLAR KAZANDI
İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.