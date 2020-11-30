Efsane Cuma harcamalara nasıl yansıdı? 0:00 / 0:00

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Pandeminin gerektirdiği sosyal mesafe nedeniyle tüketicinin online alışverişi tercih etmesi, bu seneki “Efsane Cuma” satışlarında da etkisini gösterdi. E-ticaret sitelerine ödeme altyapısı sunan iyzico’nun veri analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre, e-ticaret sitelerinin geleneksel Efsane Cuma kampanyalarıyla satışlarda ciddi artışlar yaşandı.

Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak bilinen ve dünya genelinde tüketim çılgınlığının yaşandığı “Black Friday” dönemindeki kampanyalar, son yıllarda Türkiye’de de tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Bu sene de özel indirim kampanyaları ve tanıtım etkinlikleriyle Efsane Cuma’da e-ticaret dünyası için hareketli bir dönem yaşandı.

Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun açıkladığı Efsane Cuma dönemini kapsayan online alışveriş istatistiklerine göre online alışverişte işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 103 artış gösterdi. Veriler 2019’a göre işlem adedi ve sepet tutarında da ciddi artışlar yaşandığına işaret etti.

BANKA KARTI TERCİH EDİLDİ

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde yüzde 103, işlem adedinde yüzde 57, ortalama sepet tutarında ise yüzde 29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL ‘ye yükseldi.

2019 döneminde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tek çekimde yüzde 50, üç taksitte yüzde 41, 6 taksitte yüzde 5 olan işlem hacmi dağılımı, 2020 Efsane Cuma döneminde tek çekimde yüzde 53, üç taksitte yüzde 30, 6 taksitte yüzde 9 oldu. Önceki yıl yüzde 28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl yüzde 33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler yüzde 46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi yüzde 87 oranında arttı.

EĞİTİM HARCAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı yüzde 62 artarken, hacim yüzde 148 arttı.

SEPETİ EN ÇOK İÇ ANADOLU DOLDURDU

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını yüzde 5 oranında artırdı.

Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama yüzde 36 artarken ortalama sepet tutarı yüzde 30 arttı.

ERKEKLERİN HARCAMA TUTARI YÜZDE 115 YÜKSELDİ

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1.3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0.85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı yüzde 115 artarken, kadınların harcamalarında yüzde 68’lik artış oldu.

Kadınların ortalama sepet tutarı yüzde 35 artarak 285 TL olurken, erkeklerin sepet tutarı yüzde 33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin yüzde 54, kadınların yüzde 45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl yüzde 53 oldu.

2019’da alışverişlerinin yüzde 89’unu web’den yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin yüzde 91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi mobile yönelerek web harcama tutarını yüzde 2 azalttı.

Efsane Cuma kampanyalarıyla birlikte web kanalından yapılan harcamalar yüzde 129, işlem adedi yüzde 66, ortalama sepet tutarı ise 275 TL’den 382 TL’ye yüzde 39 artış gösterdi. Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi yüzde 170, işlem adedi yüzde 128 artarken, ortalama sepet tutarı 91 TL’den 108 TL’ye ulaşarak yüzde 19 oranında yükseliş gösterdi. Web üzerinden alışveriş tercih edilse de mobil alışveriş oranı artışını sürdürdü ve yüzde 7 oranında arttı.