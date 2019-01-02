Manchester United'a tarihindeki en şaşaalı günlerini yaşatan Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenmanını izledi. İskoç futbol adamı, görevden ayrıldıktan sonra David Moyes ve Louis van Gaal dönemlerinde antrenmanlarda hiçbir zaman yer almadı. 77 yaşındaki Ferguson, 18 Aralık'ta görevden alınan Jose Mourinho döneminde ise çağrıldığı antrenmanı izlemişti.

Eski oyuncusu ve İngiliz ekibini sezon sonuna kadar çalıştırmak için anlaşan Ole Gunnar Solskjaer'in davetini geri çevirmeyen Ferguson, beyin kanaması geçirdikten sonra ilk kez Manchester United antrenmanını izledi.

Ferguson'lu antrenmanı değerlendiren Solskjaer, "Antrenman sahasında eğlenceli zamanlar geçirdi. Teknik heyet ile güzelce sohbet etti ve bizi cesaretlendirdi" dedi.

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