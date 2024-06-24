Efsun isminin anlamı nedir? Efsun ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Efsun isminin analizi

Efsun ismi, kız çocukları için kullanılan oldukça güzel bir isimdir. Son zamanlarda anne ve baba adaylarının dikkatini çeken bu isim hem güzel anlamlar taşımakta hem de kulağa hoş gelmektedir. Efsun isminin anlamı, Efsun ne demek, Efsun Kuran’da geçiyor mu, Efsun isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Efsun İsminin Anlamı

İsimler sahip oldukları anlamlarla bir bütün oluşturmaktadır. Bu sebeple isimlerin anlamlarını öğrenmek isteriz. Anne ve baba adayları da çocukları için anlamlı bir isim arayışındadır. Bu sebeple koyacakları ismin tüm anlamlarını bilmek isterler. Bunun için genellikle yakın çevreden, çeşitli kaynaklardan ya da arama motorundan yardım alırlar. Koyulacak ismin akılda kalıcı olması da önemlidir. Ebeveynler çocukları için güzel anlamlar taşıyan isimleri seçmek ister. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Efsun ismi de hem modern hem de kulağa hoş gelen isimler arasında yer almaktadır. Birden fazla anlama sahiptir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Efsun isminin anlamları şunlardır: