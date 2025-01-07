Farklı bankalar arasında para aktarımı yapmak için kullanılan EFT ücretlerine zam geldi. Yeni düzenleme ile birlikte banka hesapları arasında yapılan EFT işlemlerinde alınacak kesinti tutarları belli oldu. EFT aracılığıyla bir kişi, farklı bir bankada hesabı olan kişilere, veya kendisinin farklı bankadaki hesabına para gönderimi yapabiliyor. Peki, güncel EFT ücretleri 2025 ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 IBAN’a para gönderme ücretleri…