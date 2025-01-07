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        Haberler Bilgi Ekonomi EFT ÜCRETLERİ SON DAKİKA | IBAN'a para gönderecekler dikkat! EFT ücretleri zamlandı... 2025 EFT ücretleri NE KADAR OLDU, KAÇ tl?

        IBAN'a para gönderecekler dikkat! EFT ücretleri zamlandı... İşte güncel EFT ücretleri 2025

        EFT ücretleri son dakika haberi… Yeni yıla girilmesiyle birlikte bankalar EFT ücretlerini güncelledi. Farklı bankalara yönelik gerçekleştirilen EFT ücretleri yıllık enflasyon oranında artırıldı. Yüzde 44,38'lik zam sonrası IBAN'a para gönderme ücretleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 EFT ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, güncel EFT ücretleri 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:23
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        Farklı bankalar arasında para aktarımı yapmak için kullanılan EFT ücretlerine zam geldi. Yeni düzenleme ile birlikte banka hesapları arasında yapılan EFT işlemlerinde alınacak kesinti tutarları belli oldu. EFT aracılığıyla bir kişi, farklı bir bankada hesabı olan kişilere, veya kendisinin farklı bankadaki hesabına para gönderimi yapabiliyor. Peki, güncel EFT ücretleri 2025 ne kadar, kaç TL? İşte, 2025 IBAN’a para gönderme ücretleri…

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        EFT ÜCRETLERİNE YÜZDE 44,38 ZAM

        Bankalar, EFT ücretlerini yıllık enflasyon oranında (yüzde 44,38) artırdı.

        Tutar basamadıkları da aynı oranda yükseltildi.

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        2025 EFT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Yeni düzenlemeye göre, banka hesapları arasında yapılan EFT işlemlerinde alınacak kesinti tutarları şöyle oluştu:

        6 bin 300 liraya kadar olan para transferlerinde 4 lira 43 kuruş olan EFT ücreti, yüzde 44,38 zamla 6 lira 39 kuruşa yükseltildi.

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        6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasındaki işlemlerde 8 lira 86 kuruş olan komisyon ücreti, 12 lira 79 kuruşa yükseldi.

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        304 bin 800 liranın üzerindeki işlemlerde ise daha önce 159 lira 97 kuruş olan komisyon ücreti, 230 lira 96 kuruş oldu.

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