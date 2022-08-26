Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası!

Ege, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte 21 yıl önce çekilen askerlik fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü şarkıcı, gönderisinde "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası... Kazak babamındı." ifadelerine yer verdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan 53 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı." notunu düştü.

    Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    Öte yandan Yılmaz, tam 18 ay askerlik yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin nerede askerlik yaptığını biliyor musunuz? Bedelli, kısa dönem ve uzun dönem olarak vatani görevlerini yerine getiren ünlülerin askerlik fotoğraflarını sizler için derledik...
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    TEOMAN

    Rock müziğin başarılı ismi Teoman, Instagram hesabından yayınladığı karelerle takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırmıştı. Askerlik fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, o dönem yaşadığı bir anısını da sevenleriyle paylaşmıştı.

    28 günlük bedelli askerliğini İzmir Gaziemir'de tamamlayan 54 yaşındaki sanatçı, gönderisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

    Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir'e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu askerliğe dayanabilmek için... Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi'nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, "Benim askerlik fasulyeden olacak." diyorum.

    İlk gece komutan bütün erleri çağırıp; "Arkadaşlar..." diyor, "Bir arkadaşınız televizyonda, 'Benim askerliğim fasulyeden olacak' dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz fasulyeden olmayacak!" "Off!", diyorum, yine yaptım yapacağımı.... Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    FAZIL SAY

    Ünlü piyanist Fazıl Say da askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Say, yayınladığı kareye, "Gelsin askerlik anısı, Burdur 2002" notunu düşmüştü. Sanatçı, vatani görevini Burdur 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    CAN YAMAN

    Can Yaman, bedelli askerlikten faydalanmıştı. Oyuncu, vatani görevini İzmir'de yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaşmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    ARDA TÜRKMEN

    Ünlü şef Arda Türkmen ise askerliğini Denizli'de yapmıştı. Türkmen, bu fotoğrafını, "Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi..." mesajıyla paylaşmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    ÇAĞATAY ULUSOY

    Çağatay Ulusoy da bedelli askerlikten faydalanan isimlerden. Ulusoy, 21 günlük vatani görevini Ankara'da tamamlamıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    ALİŞAN

    Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söylemişti. Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

    Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    İDO TATLISES

    Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. Tatlıses yemin töreninde böyle görüntülenmişti.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    KEREM BÜRSİN

    Oyuncu Kerem Bürsin ise vatani görevini Burdur 58. Piyade Alayı'nda yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    KENAN İMİRZALIOĞLU

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapmıştı. İmirzalıoğlu kısa dönem olarak askerliğini 5 ay 5 gün olarak tamamlamıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    ZEKİ MÜREN

    1996 yılında vefat eden usta sanatçı Zeki Müren’in askerlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınlamıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    FATİH ÜREK

    1989 yılında Aydın 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Fatih Ürek, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e servis bile yapmış.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    SERDAR ORTAÇ

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 2000'de Sivas'ta 28 gün bedelli askerlik yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    MANUŞ BABA

    Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı, vatani görevini Tekirdağ'da yapmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    TARKAN

    Megastar Tarkan bedelli askerlikten yararlanarak, 2. Ordu Komutanlığı Ulaştırma Er eğitim Alay Komutanlıgı'nda vatani görevini yerine getirmişti.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    ALTAN GÖRDÜM

    Ünlü oyuncu Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
  • Ege: Cem Yılmaz ile askerlik hatırası! - Magazin haberleri

    KUŞUM AYDIN

    Şarkıcı Kuşum Aydın askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.