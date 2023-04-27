Son dakika 27 Nisan son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi deprem kuaşğındaki ülkemizde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?