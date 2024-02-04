Ege'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli 4 Şubat son depremler listesi
Son depremler listesi geçtiğimiz gece ve bu sabah Ege'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 4 Şubat listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 4 ŞUBAT | Ege Denizi'nde geçtiğimiz gece Kuşadası açıklarında sabah saatlerinde ise Biga açıklarında meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede, ne zaman oldu? Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 4 Şubat son depremler listesi...
KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM!
Ege Denizi Kuşadası açıklarında saat 02.20'de yerin 9.9 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BİGA AÇIKLARINDA DEPREM
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında saat 07.17'de yerin 5.9 kilometre altında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.