Ege Kökenli'den 'bebek' açıklaması
Oyuncu Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv, Bebek'te görüntülendi. Kökenli, gazetecilerin 'bebek' sorusunu yanıtladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ege Kökenli, muhabirlere, “Bir davete katıldık, karnımız acıktı, bir şeyler yiyip geri döneceğiz” dedi.
Muhabirlerin, "Her şey yolunda mı?" sorusuna ise Ege Kökenli; "Evet, her şey yolunda. Senaryolar okuyorum, dinlenme aşamasındayım" yanıtını verdi.
Evliliklerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, çocukla ilgili sorulara da esprili yanıtlar verdi. Ege Kökenli; “Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah” dedi. Eşi Lior Ahituv’a baba olma isteğiyle ilgili yöneltilen soruya da karşılık veren Kökenli; “Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin” dedi.