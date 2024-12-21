Ege Kökenli'den 'bebek' açıklaması

Evliliklerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, çocukla ilgili sorulara da esprili yanıtlar verdi. Ege Kökenli; “Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah” dedi. Eşi Lior Ahituv’a baba olma isteğiyle ilgili yöneltilen soruya da karşılık veren Kökenli; “Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin” dedi.