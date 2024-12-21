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        Haberler Objektife Takılanlar Ege Kökenli'den 'bebek' açıklaması - Magazin haberleri

        Ege Kökenli'den 'bebek' açıklaması

        Oyuncu Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv, Bebek'te görüntülendi. Kökenli, gazetecilerin 'bebek' sorusunu yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:04
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ege Kökenli, muhabirlere, “Bir davete katıldık, karnımız acıktı, bir şeyler yiyip geri döneceğiz” dedi.

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        Muhabirlerin, "Her şey yolunda mı?" sorusuna ise Ege Kökenli; "Evet, her şey yolunda. Senaryolar okuyorum, dinlenme aşamasındayım" yanıtını verdi.

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        Evliliklerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, çocukla ilgili sorulara da esprili yanıtlar verdi. Ege Kökenli; “Nasip bu işler. Hayırlısı neyse o olsun inşallah” dedi. Eşi Lior Ahituv’a baba olma isteğiyle ilgili yöneltilen soruya da karşılık veren Kökenli; “Benim gibi bir eşi var, neden baba olmak istemesin” dedi.

        #ege kökenli
        #Lior Ahituv
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