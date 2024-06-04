Ege Kökenli tatil sezonunu açtı
Ege Kökenli, annesi Menekşe Urcan ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Kökenli, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için kimsenin olmadığı sakin bir iskeleyi seçti
Giriş: 04.06.2024 - 08:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 08:09
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ege Kökenli, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
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Pembe renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen oyuncuya annesi Menekşe Urcan eşlik etti.
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Sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen Ege Kökenli, bunun için kimsenin olmadığı sakin bir iskele seçti.