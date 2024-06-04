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        Haberler Magazin Ege Kökenli tatil sezonunu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri

        Ege Kökenli tatil sezonunu açtı

        Ege Kökenli, annesi Menekşe Urcan ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Kökenli, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için kimsenin olmadığı sakin bir iskeleyi seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 08:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 08:09
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ege Kökenli, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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        Sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen Ege Kökenli, bunun için kimsenin olmadığı sakin bir iskele seçti.

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        Ara ara gezinip telefon görüşmesi gerçekleştiren Ege Kökenli'nin fit görünümü dikkatlerden kaçmadı.

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        Ege Kökenli'nin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

        #ege kökenli
        #Menekşe Urcan
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