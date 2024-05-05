Ege lezzetlerinden: Ana yemeğinizin yanına eşlikçi zeytinyağlı barbunya tarifi!

YAPILIŞI:

Barbunyaları temizleyin ve isteğe bağlı olarak bir gece suda bekletip pişirebilirsiniz. Suda beklettiğiniz barbunyaları süzüp bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Dondurulmuş barbunya kullanıyorsanız, paket üzerindeki talimatlara göre haşlama işlemini gerçekleştirin. Bu aşamada ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.