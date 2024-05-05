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        Haberler Yemek Yapma Ege lezzetlerinden: Ana yemeğinizin yanına eşlikçi zeytinyağlı barbunya tarifi!

        Ege lezzetlerinden: Ana yemeğinizin yanına eşlikçi zeytinyağlı barbunya tarifi!

        Zeytinyağlı soğuk yiyecekler, ana yemeklerin yanında meze olarak tüketilen hafif doyurucu içeriklerdendir. Çoğu insan sofralarında bu lezzetlere yer verir. İşte, sizin için Ege lezzetlerinden olan zeytinyağlı barbunya tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:37
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        Ege'nin nefis lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı barbunya, sağlıklı beslenmeyi sevenlerin ve geleneksel tatları arayanların favorilerden biridir. Bununla birlikte barbunya ile yapılan bu lezzetli yemek, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle zeytinyağlı meze arayanlar için iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, hem kurtarıcı hem de pratik zeytinyağlı barbunyanın yapılışı...

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        ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA

        MALZEMELER:

        2 su bardağı barbunya (taze veya dondurulmuş)

        1 büyük soğan (isteğe bağlı)

        2 diş sarımsak

        1 tatlı kaşığı domates salçası

        1 adet büyük boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

        1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım çay bardağı zeytinyağı

        1 çay kaşığı şeker

        Yarım çay bardağı limon suyu

        Yarım çay bardağı sıcak su

        Taze dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)

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        YAPILIŞI:

        Barbunyaları temizleyin ve isteğe bağlı olarak bir gece suda bekletip pişirebilirsiniz. Suda beklettiğiniz barbunyaları süzüp bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

        Dondurulmuş barbunya kullanıyorsanız, paket üzerindeki talimatlara göre haşlama işlemini gerçekleştirin. Bu aşamada ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

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        Sarımsaklarını ve domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Rendelenmiş veya doğranmış domatesi ilave edin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

        Daha sonra haşladığınız barbunyaları, tuzu, şekeri, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar iyice pişene kadar orta ateşte kaynamaya bırakın. Piştikten sonra ocaktan alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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