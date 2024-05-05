Ege lezzetlerinden: Ana yemeğinizin yanına eşlikçi zeytinyağlı barbunya tarifi!
Zeytinyağlı soğuk yiyecekler, ana yemeklerin yanında meze olarak tüketilen hafif doyurucu içeriklerdendir. Çoğu insan sofralarında bu lezzetlere yer verir. İşte, sizin için Ege lezzetlerinden olan zeytinyağlı barbunya tarifi!
Ege'nin nefis lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı barbunya, sağlıklı beslenmeyi sevenlerin ve geleneksel tatları arayanların favorilerden biridir. Bununla birlikte barbunya ile yapılan bu lezzetli yemek, hem doyurucu hem de besleyici özellikleriyle zeytinyağlı meze arayanlar için iyi bir alternatif olabiliyor. İşte, hem kurtarıcı hem de pratik zeytinyağlı barbunyanın yapılışı...
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA
MALZEMELER:
2 su bardağı barbunya (taze veya dondurulmuş)
1 büyük soğan (isteğe bağlı)
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 adet büyük boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı şeker
Yarım çay bardağı limon suyu
Yarım çay bardağı sıcak su
Taze dereotu veya maydanoz (isteğe bağlı, süsleme için)
YAPILIŞI:
Barbunyaları temizleyin ve isteğe bağlı olarak bir gece suda bekletip pişirebilirsiniz. Suda beklettiğiniz barbunyaları süzüp bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.
Dondurulmuş barbunya kullanıyorsanız, paket üzerindeki talimatlara göre haşlama işlemini gerçekleştirin. Bu aşamada ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın. İnce ince doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Sarımsaklarını ve domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Rendelenmiş veya doğranmış domatesi ilave edin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Daha sonra haşladığınız barbunyaları, tuzu, şekeri, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar iyice pişene kadar orta ateşte kaynamaya bırakın. Piştikten sonra ocaktan alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!