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        Haberler Gündem Güncel Eğirdir'de 3 katlı bina çöktü | Son dakika haberleri

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı bina çöktü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yazlık olarak kullanılan 3 katlı bina çöktü. Ev sahibi, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:52
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        Eğirdir'de 3 katlı bina çöktü
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki bina çöktü. Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

        1980li yıllarda iki dönem Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Tanış'a ait ve boş olduğu belirlenen evin etrafında güvenlik önlemi alındı.

        Ev sahibi Tanış, sadece yaz döneminde kalmaya geldiklerini, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

        Binanın yan tarafında inşaat çalışması olduğunu belirten Tanış, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş" dedi.

        Tanış, müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

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        #ısparta haberleri
        #Eğirdir ilçesi
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