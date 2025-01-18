Eğirdir'de 3 katlı bina çöktü

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'ndeki bina çöktü. Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

1980li yıllarda iki dönem Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Tanış'a ait ve boş olduğu belirlenen evin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Ev sahibi Tanış, sadece yaz döneminde kalmaya geldiklerini, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

Binanın yan tarafında inşaat çalışması olduğunu belirten Tanış, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş" dedi.

Tanış, müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.