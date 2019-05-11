Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaşamını yitirdi, 1 polis memuru ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Sürücü Ersin ile polis memuru Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu ise Yerköy Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.
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