İlk olarak Canım Ailem dizisinde staj yaparak sektöre giren Derya Beşerler, 2013 yılında Aşk Emek İster dizisi ile oyunculuğa giriş yapmıştır. Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde Begüm karakterini canlandıran Derya Beşerler'in eşide kendisi kadar ünlü bir şarkıcı çıktı.