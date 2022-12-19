5 Aralık itibariyle başlayan ve 12 gün süren TBMM bütçe görüşmeleri sırasında hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de ehliyet affı olmuştu. Söz konusu duruma dair herhangi bir açıklama olup olmadığıyla ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...