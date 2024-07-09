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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet alacaklar dikkat! Ehliyet sınavlarında yeni düzenleme! Direksiyon sınavında ne değişti? Geri parkta hamle hakkı arttı mı?

        Ehliyet alacaklar dikkat! Ehliyet sınavlarında yeni düzenleme!

        Ehliyet alacaklar dikkat! Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ehliyet sınavlarında süre ve bazı kurallarda geçerli olmak üzere değişiklikler yaşandı. İşte ehliyet sınavlarında yeni düzenleme hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 23:34 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:34
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        Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yeni ehliyet düzenlemeleri ile beraber sistemde köklü değişiklikler yapıldı. Artık yeni kurallarla ehliyet sınavları yapılacak. Peki, ehliyet sınavında neler değişti? İşte yapılan yeni düzenleme hakkında detaylı bilgiler...

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        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.

        Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

        Kurum açma işlemlerinde, resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin, ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler sebebiyle alınamaması durumunda bir ay, inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla ise 20 gün ek süre verilecek. Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.

        Sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılarak kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyidi alınacak. Kursiyer için düzenlenen fatura da Özel MTSK Modülüne işlenerek, mali bakımdan kayıt dışılığın önüne geçilecek.

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        BAŞKA KURSA NAKİL İMKANI

        Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.

        Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

        Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

        UYGULAMA SINAV SÜRESİ 48 DAKİKAYA ÇIKACAK

        Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

        Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

        Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek.

        Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

        Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.

        Eğitim ve sınav araçlarının yaşları, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

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        YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKANLAR 5 YIL SINAVA GİREMEYECEK

        Sınavlarda, komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettirenler, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenler 5580 sayılı kanun kapsamında 5 yıl süre boyunca yapılacak sınavlara katılamayacak.

        Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek.

        İlçede sınav yapılacak sertifika sınıfında yeteri kadar direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesinin olmaması durumunda bu sertifika sınıfı için başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek.

        Sınav yürütme komisyonu, sınavdan bir gün önce direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılacağı güzergahta gerekli incelemeleri yapacak. Uygulama alanlarında kursiyerin araç kullanmasını kolaylaştırıcı işaretlerin bulunup bulunmadığını, güzergahta sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil edecek durumların olup olmadığını kontrol edilecek.

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        ÜÇ HAMLEDE GERİ DÖNÜŞ YAPMA UYGULAMASI

        Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması yapılacak.

        Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

        DEĞİŞİKLİKLER NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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