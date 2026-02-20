Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet alma şartları nelerdir? Sürücü belgesini kimler alabilir, gerekenler nedir?

        Ehliyet alma şartları nelerdir? Sürücü belgesini kimler alabilir, gerekenler nedir?

        Ehliyet alma şartları, araç kullanmak isteyen herkesin merak ettiği konuların başında gelir. Sürücü belgesini kimler alabilir sorusu özellikle ilk kez başvuru yapacak adaylar için önem taşır. Ehliyet yaşı, sağlık durumu ve eğitim süreci gibi kriterler başvuruda belirleyici olur. Kaç ayda ehliyet alınır sorusu ise kurs sürecine göre değişir. Ehliyet almak için gerekenler arasında hem resmi evraklar hem de sınav aşamaları yer alır. Süreç belirli kurallara bağlı ilerler ve her adayın bu adımları eksiksiz tamamlaması gerekir. İşte, ehliyet almak için gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 15:50 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyet alma şartları nelerdir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Araç kullanma yetkisi veren sürücü belgesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kursları aracılığıyla alınır. Başvuru yapan adaylar önce teorik eğitime katılır, ardından yazılı sınava girer. Bu aşamayı geçenler direksiyon sınavına katılma hakkı kazanır. Başarılı olan adaylar ise sürücü belgesini almaya hak kazanır. Ancak her sınıf ehliyet için yaş ve deneyim şartları farklıdır. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel mevzuatın incelenmesi gerekir. Ehliyet süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

        EHLİYET ALMA ŞARTLARI

        Ehliyet alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirlenir. Öncelikle adayın belirlenen yaş sınırını doldurmuş olması gerekir. Ayrıca en az ilkokul mezunu olma şartı bulunur. Bunun yanında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur. Bu rapor aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından temin edilir. Görme, işitme ve genel sağlık durumunun araç kullanmaya engel teşkil etmemesi gerekir.

        REKLAM

        Adayların adli sicil açısından da belirli suçlardan hüküm giymemiş olması beklenir. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atan suçlar bu süreçte dikkate alınır. Tüm bu şartları sağlayan kişiler sürücü kursuna kayıt yaptırabilir.

        SÜRÜCÜ BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Sürücü belgesini kimler alabilir sorusu, ehliyet sınıfına göre değişir. Türkiye’de en yaygın alınan sınıf B sınıfı ehliyettir ve otomobil kullanımı için geçerlidir. B sınıfı ehliyet için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 16’dır. A2 sınıfı için 18, A sınıfı motosiklet ehliyeti için ise 20 ya da belirli deneyim şartına göre 24 yaş aranır.

        C, D ve E gibi ağır vasıta sınıflarında yaş sınırı daha yüksektir. Örneğin C sınıfı için en az 21, D sınıfı için 24 yaş şartı bulunur. Ayrıca bazı sınıflarda alt sınıf ehliyete sahip olma ve belirli süre deneyim şartı aranır. Bu nedenle başvuru yapılacak sınıfa göre koşulların dikkatle incelenmesi önem taşır.

        EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKENLER

        Ehliyet almak için gerekenler hem belge hem de eğitim sürecini kapsar. Başvuru sırasında kimlik belgesi, öğrenim belgesi, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu istenir. Ayrıca sürücü kursuna kayıt ücreti ödenir. Kurs sürecinde trafik, ilk yardım ve araç tekniği dersleri verilir. Adaylar e-sınav sistemiyle yüz yüze gerçekleştirilen ehliyet teorik sınavına katılım sağlar. Bu sınavdan başarılı olanlar direksiyon eğitimine başlar. Direksiyon sınavında park etme, kalkış yapma ve trafik kurallarına uygun sürüş gibi beceriler değerlendirilir. Sınavı geçen adayların bilgileri sisteme işlenir ve sürücü belgesi düzenlenir. Yeni tip ehliyetler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilir.

        REKLAM

        EHLİYET YAŞI KAÇTIR?

        Ehliyet yaşı, alınacak belge türüne göre değişiklik gösterir. Otomobil için 18 yaş yeterliyken, minibüs ve otobüs gibi araçlarda yaş sınırı yükselir. Motosiklet sınıflarında ise motor gücüne göre farklı yaş kriterleri uygulanır. Bu düzenleme hem sürüş güvenliğini hem de deneyim gerekliliğini esas alır.

        Yaş şartının yanı sıra bazı sınıflarda psikoteknik değerlendirme ve deneyim süresi aranır. Özellikle ticari araç kullanacak sürücüler için kurallar daha kapsamlıdır. Bu nedenle ağır vasıta ehliyeti almak isteyenlerin süreç hakkında detaylı bilgi alması gerekir.

        KAÇ AYDA EHLİYET ALINIR?

        Kaç ayda ehliyet alınır sorusunun yanıtı kurs takvimine ve adayın sınav başarısına bağlıdır. Teorik eğitim ve sınav süreci genellikle 1 ila 2 ay içinde tamamlanır. Direksiyon sınavının tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. İlk sınavda başarı sağlanırsa tüm süreç ortalama 2 ila 3 ay içinde sonuçlanır.

        Ancak sınavdan kalınması durumunda süreç uzayabilir. Her başarısız deneme sonrası yeniden sınav ücreti ödenir ve belirli bir süre beklenir. Bu nedenle adayların hem teorik hem uygulamalı sınavlara iyi hazırlanması önem taşır. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve randevu sürecinin doğru planlanması, sürücü belgesine daha kısa sürede ulaşılmasını sağlar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan 'güncellemesi', efsaneler ve gerçekler... Pide kuyruğunda geçen çocukluk

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazanın ikinci gününde Mihrimah Sultan Camii'ni gezdirip Mimar Sinan'ın ince dokunuşlarını anlatmaya devam ediyor. Sohbet sırasında konu eski ramazanlara da geliyor...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması