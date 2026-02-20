Ehliyet alma şartları nelerdir? Sürücü belgesini kimler alabilir, gerekenler nedir?

Araç kullanma yetkisi veren sürücü belgesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kursları aracılığıyla alınır. Başvuru yapan adaylar önce teorik eğitime katılır, ardından yazılı sınava girer. Bu aşamayı geçenler direksiyon sınavına katılma hakkı kazanır. Başarılı olan adaylar ise sürücü belgesini almaya hak kazanır. Ancak her sınıf ehliyet için yaş ve deneyim şartları farklıdır. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel mevzuatın incelenmesi gerekir. Ehliyet süreciyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

EHLİYET ALMA ŞARTLARI

Ehliyet alma şartları, Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirlenir. Öncelikle adayın belirlenen yaş sınırını doldurmuş olması gerekir. Ayrıca en az ilkokul mezunu olma şartı bulunur. Bunun yanında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur. Bu rapor aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından temin edilir. Görme, işitme ve genel sağlık durumunun araç kullanmaya engel teşkil etmemesi gerekir.

REKLAM Adayların adli sicil açısından da belirli suçlardan hüküm giymemiş olması beklenir. Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atan suçlar bu süreçte dikkate alınır. Tüm bu şartları sağlayan kişiler sürücü kursuna kayıt yaptırabilir. SÜRÜCÜ BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR? Sürücü belgesini kimler alabilir sorusu, ehliyet sınıfına göre değişir. Türkiye’de en yaygın alınan sınıf B sınıfı ehliyettir ve otomobil kullanımı için geçerlidir. B sınıfı ehliyet için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 16’dır. A2 sınıfı için 18, A sınıfı motosiklet ehliyeti için ise 20 ya da belirli deneyim şartına göre 24 yaş aranır. C, D ve E gibi ağır vasıta sınıflarında yaş sınırı daha yüksektir. Örneğin C sınıfı için en az 21, D sınıfı için 24 yaş şartı bulunur. Ayrıca bazı sınıflarda alt sınıf ehliyete sahip olma ve belirli süre deneyim şartı aranır. Bu nedenle başvuru yapılacak sınıfa göre koşulların dikkatle incelenmesi önem taşır.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKENLER Ehliyet almak için gerekenler hem belge hem de eğitim sürecini kapsar. Başvuru sırasında kimlik belgesi, öğrenim belgesi, biyometrik fotoğraf ve sağlık raporu istenir. Ayrıca sürücü kursuna kayıt ücreti ödenir. Kurs sürecinde trafik, ilk yardım ve araç tekniği dersleri verilir. Adaylar e-sınav sistemiyle yüz yüze gerçekleştirilen ehliyet teorik sınavına katılım sağlar. Bu sınavdan başarılı olanlar direksiyon eğitimine başlar. Direksiyon sınavında park etme, kalkış yapma ve trafik kurallarına uygun sürüş gibi beceriler değerlendirilir. Sınavı geçen adayların bilgileri sisteme işlenir ve sürücü belgesi düzenlenir. Yeni tip ehliyetler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilir. REKLAM EHLİYET YAŞI KAÇTIR? Ehliyet yaşı, alınacak belge türüne göre değişiklik gösterir. Otomobil için 18 yaş yeterliyken, minibüs ve otobüs gibi araçlarda yaş sınırı yükselir. Motosiklet sınıflarında ise motor gücüne göre farklı yaş kriterleri uygulanır. Bu düzenleme hem sürüş güvenliğini hem de deneyim gerekliliğini esas alır.