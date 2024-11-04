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        Ehliyet ücreti ne kadar? 2025 Sürücü belgesi ücreti belli oldu mu?

        Yeni yıla kısa süre kala ehliyet ücretinin ücreti merak konusu oldu. Kimlik işlevi de gören sürücü belgesi almak için yaş sınırı bulunur. Günümüzde en çok B sınıfı ehliyet alınmaktadır. Peki Ehliyet ücreti ne kadar? 2025 Sürücü belgesi ücreti belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:27
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        Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ehliyet harç ücreti belli oldu. Sürücü belgesi veya ehliyet karayolunda motorlu veya motorsuz taşıtların kişiler tarafından kullanabilmesine olanak sağlayan resmi belgedir. Ehliyet fiyatları yıllara göre değişiklik gösterir. Peki, 2025 Ehliyet ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

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        EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) NE KADAR?

        2025 yılı için yeniden değerleme oranına bağlı olarak ehliyet ücretlerinde zam yapıldı. Bu artış, ehliyet harçlarının yanı sıra kimlik kartı, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ve diğer çeşitli harçlara da yansıdı. Her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl %43,93 olarak açıklandığı için ehliyet ücretlerinde de belirgin bir yükseliş yaşandı.

        2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

        Ehliyet Harcı (A sınıfı)

        2024: 1.308 TL

        2025: 1.882 TL

        Ehliyet Harcı (B sınıfı)

        2024: 3.945 TL

        2025: 5.678 TL

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        Vakıf Hizmet Bedeli

        2024: 230

        2025: 331

        Değerli Kağıt Bedeli

        2024: 990 TL

        2025: 1.425 TL

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