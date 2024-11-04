Ehliyet ücreti ne kadar? 2025 Sürücü belgesi ücreti belli oldu mu?

EHLİYET (SÜRÜCÜ BELGESİ) NE KADAR?

2025 yılı için yeniden değerleme oranına bağlı olarak ehliyet ücretlerinde zam yapıldı. Bu artış, ehliyet harçlarının yanı sıra kimlik kartı, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ve diğer çeşitli harçlara da yansıdı. Her yıl Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl %43,93 olarak açıklandığı için ehliyet ücretlerinde de belirgin bir yükseliş yaşandı.

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL