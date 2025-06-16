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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti ile yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileyecekler dikkat!

        Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman, hangi ay bitiyor?

        İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bir kez daha uzatıldığını duyurmuştu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğunun neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. 2025 yılına ait ehliyet yenileme ücret tarifesi ve yenileme yapılmaması halinde uygulanacak cezalar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 21:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:24
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        Eski tip ehliyetler için tanınan yenileme süresi bir kez daha uzatıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişmenin ardından "Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?", "Başvuru nereye ve nasıl yapılır?" gibi sorular yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla birlikte 2025 yılına ait ücretler ve yenileme yapılmazsa uygulanacak cezalar da belli oldu. İşte ayrıntılar...

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

        Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor. Ancak 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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