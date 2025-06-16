Eski tip ehliyetler için tanınan yenileme süresi bir kez daha uzatıldı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişmenin ardından "Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?", "Başvuru nereye ve nasıl yapılır?" gibi sorular yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla birlikte 2025 yılına ait ücretler ve yenileme yapılmazsa uygulanacak cezalar da belli oldu. İşte ayrıntılar...