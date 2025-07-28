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        Haberler Gündem Güncel Ehliyetsiz motosikletli, polise çarptı! | Son dakika haberleri

        Ehliyetsiz motosikletli, polise çarptı!

        Aksaray'da kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Fevzi Karataş, çarptığı polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'nun yaralanmasına neden oldu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:12
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        Ehliyetsiz motosikletli, polise çarptı!
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        Aksaray'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'na çarparak yaralanmasına neden ehliyetsiz sürücü Fevzi Karataş (25) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında bir polis kontrol noktasında meydana geldi.

        POLİS MEMURUNUN BACAĞI KIRILDI

        'Dur' ihtarına uymayan Fevzi Karataş, motosikleti ile trafik polisi Yusuf Ceritlioğlu'na çarptı. Kaçmaya çalışan Fevzi Karataş motosikletten düşerken, başına darbe alan ve sol bacağı kırılan Ceritlioğlu yaralandı.

        İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan Ceritlioğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen Fevzi Karataş da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        TUTUKLANDI

        Tedavisinin ardından taburcu olan Fevzi Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer yandan tedavisi süren polis memuru Yusuf Ceritlioğlu'nu Aksaray Emniyet Müdürü Bekir Demir, eşi Fethiye Demir ile birlikte ziyaret etti.

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