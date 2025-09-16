Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Dio Bello oturacak. Bello'ya AVAR olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Higler eşlik edecek.