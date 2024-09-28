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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam EIT RawMaterials - TETHYS Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı - İş-Yaşam Haberleri

        EIT RawMaterials - TETHYS Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı

        Hammadde değer zincirinin tamamını kapsayan 300 ortak kuruluşuyla en büyük ve en aktif hammadde bilgi ve yenilik ağı olan EIT RawMaterials, İstanbul, Türkiye'de EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni kurmak üzere TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:17
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        EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi açıldı
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        EIT RawMaterials - TETHYS: Trans-Avrasya Geçidi İstanbul, Türkiye'de 'EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi'ni açtı.

        Yeni merkez, Türkiye ve Orta Asya'daki kritik ve stratejik hammadde projelerini Avrupa endüstrisine bağlayarak Doğu ve Batı arasında işbirliği fırsatları yaratacak ve Avrupa'nın hammadde tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yardımcı olmayı hedefliyor

        Orta Asya, hem mevcut altyapıya sahip olgun bir kaynak zengini bölge hem de daha fazla keşif için umut verici bir sınır olarak önemli fırsatları barındırıyor

        Kaynaklar için artan küresel rekabetle birlikte, Avrupa'nın Kritik Hammaddeler Yasası (CRMA) ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi tarafından kaleme alınan son Avrupa Komisyonu raporu 'Avrupa rekabetçiliğinin geleceği', AB'nin hammadde kaynaklarını çeşitlendirme ve az sayıda ülkeye bağımlılığı azaltma konusundaki acil ihtiyacını ön plana çıkarıyor. EIT RawMaterials'ın bölgedeki ilk girişimi olan İstanbul merkezi, hammaddeler alanında inovasyon, eğitim ve iş yaratmayı teşvik etmek üzere tasarlandı. Merkez ayrıca bölgeye yeşil teknolojileri tanıtacak ve Avrupa pazarına birincil kaynak tekliflerini genişletecek.

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