        Ekim ayı işsizlik verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekim ayı işsizlik verileri açıklandı

        Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:40
        İşsizlikte düşüş
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 27 bin azalışla 3 milyon 33 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.

        İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

        Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

        TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

        Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

        Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,4 9,2 9 8,5 8,9 8,8
        2024 9,1 8,6 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,6 8,8 8,5 8,5
        2025 8,5 8,2 8 8,6 8,4 8,5 8,1 8,5 8,6 8,5

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 185 bin kişi artışla, 32 milyon 772 bin oldu. İstihdam oranı 0,2 puan artarak, yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

        Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ekimde bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak, 35 milyon 804 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puan artışla, yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak, 42,2 saat oldu.

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde aylık bazda 1,1 puan artarak, yüzde 29,6'ya yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

        Ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

        15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
        Nüfus (bin kişi) 66.543 32.907 33.636
        İş gücü (bin kişi) 35.804 23.537 12.267
        İstihdam (bin kişi) 32.772 21.886 10.885
        İşsiz (bin kişi) 3.033 1.651 1.382
        İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.738 9.370 21.369
        İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,8 71,5 36,5
        İstihdam oranı (yüzde) 49,2 66,5 32,4
        İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 7 11,3
        Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,6 12,9 20,6
