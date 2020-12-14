Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1.1 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.