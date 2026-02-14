Canlı
        Ekin Mert Daymaz'dan yapay zekâ fotoğrafı açıklaması

        Ekin Mert Daymaz’dan yapay zekâ fotoğrafı açıklaması

        Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kız arkadaşıyla paylaştığı öne sürülen fotoğrafın yapay zekâ ürünü olduğu ortaya çıktı. X'in yapay zekâsı Grok'un tespitini yayımlayan Daymaz, görseldeki hatalı dövmesine dikkat çekerek iddiaları ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:01
        Oyuncu Ekin Mert Daymaz’ın kız arkadaşıyla paylaştığı iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. "Ekin Mert Daymaz ve kız arkadaşının paylaşımı" notuyla yayılan görüntü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

        X'in yapay zekâ asistanı Grok, söz konusu fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını belirterek görüntünün yapay zekâyla üretildiğini açıkladı. Oyuncu Ekin Mert Daymaz da Grok'un bu değerlendirmesini kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

        Oyuncu ayrıca, yayılan fotoğrafta vücudundaki bir dövmenin hatalı yapılmasına dikkat çekip; "Yapay zekâ yetenekli ama tarihi yapamamış" ifadelerini kullandı.

