Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?
Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği sürerken yatırımcıların gündemindeki yeni şirketlerden biri de Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. oldu. EKDMR koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan şirketin taslak izahnamesinin yayımlanmasının ardından gözler talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve katılım endeksi detaylarına çevrildi. Halka arz büyüklüğü 2,3 milyar TL olarak açıklanan Ekinciler Demir Çelik için "Halka arz ne zaman yapılacak, kaç lot verir, hangi bankalarda var?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu onay sürecinin ardından yatırımcıların yakından takip ettiği Ekinciler Demir Çelik halka arzı gündemdeki yerini aldı. Yüzde 16,25 halka açıklık oranıyla borsaya açılmaya hazırlanan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin EKDMR koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka arz takvimi, katılım endeksine uygunluk durumu, hisse fiyatı ve anlaşmalı bankalar yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., halka arz kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI AÇIKLANDI MI, NE KADAR?
Ekinciler Demir Çelik halka arz fiyatı 45 TL olarak duyuruldu.
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?
700 bin kişi katılırsa: yaklaşık 30 lot - 1350 TL
800 bin kişi katılırsa: yaklaşık 26 lot - 1170 TL
900 bin kişi katılırsa: yaklaşık 23 lot - 1035 TL
1 milyon kişi katılırsa: yaklaşık 21 lot - 945 TL
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?
- 60 Yenilenebilir enerji yatırımları
- %30 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı
- %5 Hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımı
- %5 Kütük kaynatma ve kangal sistemi yatırımı
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
BTC Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Destek Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
InvesAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit menkul Değerler A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Bank A.Ş.
QNB Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım menkul Değerler A.Ş.
TEB A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Bankası A.Ş.