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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu! - Son dakika haberleri

        Kaymakam evinde ölü bulundu!

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. Kaymakam Coşkun'un, bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaptığı paylaşımda, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:45
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        Kaymakam evinde ölü bulundu!
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        Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun’a ulaşamadı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLGİ VERDİ

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

        BEKAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler

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