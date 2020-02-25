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HaberlerFutbolTFF 1. Lig'de müthiş maç! Menemenspor - Adana Demirspor maçında tam 5 gol!

Ekol Göz Menemenspor: 2- Adana Demirspor: 3 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup etti

Adana Demirspor

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Anıl Usta

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 46 Trtovac),Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan (Dk. 78 Hüseyin Çolak),Ali Özgün, Olatunbosun, Mehmet Boztepe (Dk. 74 Selim Aydemir),Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Domgjonas

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Tarık Çamdal (Dk. 89 Okan Alkan),Volkan Şen (Dk. 81 Berk Yıldız),Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 79 Pa Dibba),Erkan Zengin, Rassoul

Goller: Dk. 1 Mehmet Boztepe, Dk. 17 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 43 Hasan Kılıç, Dk. 52 Erkan Zengin (penaltıdan),Dk. 55 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarıkartlar: Dk. 7 Muhammed Ali Doğan (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 23 Traore, Dk. 70 Tayyip Talha Sanuç, 90+3 Aosman (Adana Demirspor)

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