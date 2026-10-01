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        Haberler Ekonomi Para ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

        ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişilik azalışla 197 bine geriledi.

        Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 201 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 196 binden 198 bine revize edildi.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1750 kişi azalarak 202 bin 250'ye indi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 1 milyon 719 bine yükseldi.

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        #ABD
        #işsizlik maaşı
        #işsizlik
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