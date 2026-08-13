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        Haberler Ekonomi Para ABD'de üretici enflasyonu beklentinin altında

        ABD'de üretici enflasyonu beklentinin altında

        ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        ABD'de üretici enflasyonu beklentinin altında

        ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

        Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE haziranda aylık yüzde 0,1 gerilemişti.

        Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise temmuzda yüzde 4,7 oldu. Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,9 olması yönündeydi. ÜFE haziranda yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

        Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,2 arttı.

        Yıllık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

        Çekirdek ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,7 yükselmişti.

        ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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