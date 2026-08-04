Ahmet Yaşar: Sigortacılık için yeni bir dönemin başlangıcı

Quick Sigorta’nın halka arz süreci başarıyla tamamlandı, Quick Sigorta, 6 Ağustos tarihinde “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. KAP’a yapılan açıklamaya göre Quick Sigorta’nın paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. Quick Sigorta’nın 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi ve 48.312.950 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.700.771.970 TL olarak gerçekleşti.

Toplam 589.692 yatırımcıdan halka arz edilen 48.312.950 TL nominal değerli payların 1,21 katına denk gelen 58.570.538 TL nominal değerli pay talebi gelirken, Quick Sigorta’nın halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan tutarın yaklaşık 1,31 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tutarın ise 1,07 katı talep geldi.

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KAP’a yapılan açıklamaya göre, halka arzda 582 bin 468 bireysel yatırımcıya 28.987.770 TL, 39 kurumsal yatırımcıya ise 19.325.180 TL dağıtım yapıldı. Böylece, Quick Sigorta’nın halka arz edilen yüzde 10,03’lük hissesinin yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara sunuldu.

6 AĞUSTOS'TA QUICK KODUYLA İŞLEM GÖRECEK

Quick Sigorta, 6 Ağustos 2026 tarihinde “QUICK” işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz, ortak satışı içermeyen ve tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilen yapısıyla dikkat çekti. Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta bünyesinde kalacak; güçlü sermaye yapısını daha da destekleyerek şirketin sürdürülebilir büyümesine ve uzun vadeli değer üretme kapasitesine katkı sağlayacak.

AHMET YAŞAR'DAN HALKA ARZ DEĞERLENDİRMESİ

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın halka arzına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Quick Sigorta’nın halka arzına gösterilen güven ve ilgi, bizim için son derece kıymetlidir. Şirketimize güven duyarak bu yolculuğa ortak olan tüm yatırımcılarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

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Yaşar, şirketin kuruluşundan bu yana teknolojiyi odağına alan, güçlü sermaye yapısına sahip ve yenilikçi ürünler geliştiren bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, Quick Sigorta'nın yaklaşık 9 bin acente, 30 milyonu aşan poliçe, 101,5 milyar TL aktif büyüklük ve 25,1 milyar TL özsermaye ile Türkiye'nin büyük hayat dışı sigorta şirketleri arasında yer aldığını ifade etti.

Halka arzın yaklaşık 12 yıl sonra sigorta sektöründe, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilk halka arz olduğunu belirten Yaşar, bunun şirketin yanı sıra Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarındaki temsili açısından da önemli olduğunu söyledi.

Yaşar, halka arzın ortak satışı içermediğini ve tamamının sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, elde edilecek kaynağın şirket bünyesinde kalacağını, sermaye yapısını destekleyerek sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer üretimine katkı sağlayacağını kaydetti.

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Halka arzın yalnızca bir finansman işlemi olmadığını ifade eden Yaşar, bunun aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda atılmış stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Sigorta sektörünün ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Yaşar, güçlü sermaye yapısı ve kurumsal yönetim ilkelerine sahip sigorta şirketlerinin ekonomik dayanıklılık açısından önemli olduğunu belirtti. Quick Sigorta'nın halka arzını da şirketin büyüme sürecinin yanı sıra sektörün sermaye piyasalarıyla bütünleşmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirdi.

Yaşar, bugüne kadar milyonlarca sigortalı, acente ve iş ortaklarıyla oluşturulan başarı hikâyesine yatırımcıların da katıldığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte önceliklerinin güveni korumak, istikrarlı büyümeyi sürdürmek, kurumsal yönetimi güçlendirmek ve tüm paydaşlar için uzun vadeli değer üretmeye devam etmek olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda ise Yaşar, "Quick Sigorta için halka arz bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. 'Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe' anlayışıyla; sigortalılarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve yatırımcılarımızla birlikte Türkiye’nin güven ortağı olmaya ve geleceğe değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.