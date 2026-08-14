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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

        AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

        AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için bilet ve koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten KKTC uçuşlarında indirim

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

        Kampanyadan alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılacak.

        Yolcular, "AJ30KKTC" kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

        Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

        İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

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