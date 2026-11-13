Akbank COP31’de üç uluslararası anlaşmaya imza attı

Akbank, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31), Türkiye’nin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekleyecek üç uluslararası anlaşmaya imza attı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen anlaşmalar; yeşil yatırımlar, mavi ekonomi ve dış ticaret finansmanı alanlarında yeni kaynaklar sağlanmasına hizmet edecek.

Akbank, Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişini desteklemek amacıyla EBRD ile 100 milyon dolar tutarında yetkilendirme mektubu imzaladı.

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Sağlanacak kaynak, Yeşil Ekonomi Finansman Programı Türkiye II (GEFF Türkiye II) kapsamında uygunluk kriterlerini karşılayan projelere aktarılacak. Finansmanla kamu kuruluşlarının, özel sektör şirketlerinin, üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların gerçekleştireceği uygun yeşil yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Mektup, Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ile EBRD Finansal Kurumlar Genel Müdürü Francis Malige tarafından imzaladı.

İLK MAVİ TAHVİL İHRACI İÇİN IFC'YE YETKİ

Akbank ve IFC, beş yıl vadeli ve 50 milyon dolara kadar tutarda mavi tahvil ihracı için yetkilendirme mektubu imzaladı. Akbank’ın ilk mavi tahvil ihracı olan işlem, Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında gerçekleştirildi.

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Tahvilden sağlanacak kaynak; deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına, sürdürülebilirlik yönetiminin güçlendirilmesine ve mavi ekonominin gelişimine katkı sağlayan projelerin finansmanında kullanılacak.

Bu kapsamda sürdürülebilir turizm ile su ve atık su yönetimi projelerine finansman sağlanması hedefleniyor.

Mektup, Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ile IFC Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Sektör Direktörü Momina Aijazuddin tarafından imzalandı.

DIŞ TİCARET FİNANSMANINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Akbank ve Asya Kalkınma Bankası, dış ticaret finansmanı alanındaki iş birliğini güçlendirecek bir Amir Banka Anlaşması’na (Issuing Bank Agreement) imza attı.

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Anlaşma sayesinde Akbank, Asya Kalkınma Bankası’nın Ticaret ve Tedarik Zinciri Finansmanı Programı kapsamında yeni dış ticaret işlemlerine erişebilecek. Sağlanacak ilave kapasitenin Türkiye’deki kurumsal şirketler ve KOBİ’ler için nakdi ve gayrinakdi dış ticaret finansmanı olanaklarını genişletmesi hedefleniyor.

İş birliği aynı zamanda sürdürülebilir işlemlere rekabetçi koşullarda ilave finansman kapasitesi sağlayacak. Böylece Akbank’ın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamındaki çalışmalarına ve 2050 Net Sıfır hedefine katkıda bulunacak.

3 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN TAAHHÜTÜ

Anlaşma, Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ile Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Departmanı Genel Direktörü Leah Gutierrez tarafından imzalandı.

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Asya Kalkınma Bankası’nın Türkiye’deki yıllık finansman taahhütlerini 2027’ye kadar ortalama 3 milyar dolar seviyesine çıkarmayı öngördüğü dönemde gerçekleştirilen anlaşma, kuruluşun Türkiye bankacılık sektörüyle iş birliğini derinleştirmesi açısından da önem taşıyor.

Akbank, COP31 kapsamında imzaladığı bu üç anlaşmayla uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini güçlendirirken, Türkiye’de yeşil yatırımları ve mavi ekonomi finansmanını desteklemeyi, şirketlerin ve KOBİ’lerin sürdürülebilir dış ticaret finansmanına erişimini genişletmeyi hedefliyor.

COP31 GÜNDEMİ

Yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın COP31’e taşıdığı “Dünya için, Hepimiz için” yaklaşımı, ekonomik dayanıklılığı, toplumsal faydayı ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını ifade ediyor.

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Bu doğrultuda bankanın, ‘sanayinin yeşil dönüşümü’, ‘sürdürülebilir tedarik zincirleri’, ‘elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme’ ile ‘mavi finansman’ başta olmak üzere stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini 9-20 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen COP31’de duyurmaya devam edeceği belirtildi.