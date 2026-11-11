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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank’ın 'Dönüşümde Gelecek Var' girişimi, COP31 gündemine taşındı

        Akbank’ın 'Dönüşümde Gelecek Var' girişimi, COP31 gündemine taşındı

        Akbank ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Dönüşümde Gelecek Var", COP31 MEB Türkiye İklim Okulu'nda ele alındı. Kullanımı tamamlanan mobilyaları okul eşyalarına dönüştüren girişim; döngüsel ekonomiyi eğitim, yeşil beceriler ve toplumsal dayanışmayla buluşturan ölçeklenebilir bir model olarak değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akbank'ın 'Dönüşümde Gelecek Var' girişimi, COP31 gündemine taşındı

        Akbank’ın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dönüşümde Gelecek Var” girişimi, COP31 kapsamında düzenlenen “Gelecek Dönüşümde: Ofisten Sınıfa İleri Dönüşüm” paneliyle gündeme taşındı.

        COP31 Yeşil Alan’da Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye İklim Okulu’nda gerçekleşen panelde; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Emre Ilıcalı yer alırken, panelin moderatörlüğünü Akbank Basın İlişkileri Yöneticisi Sinem Yöndem Bilgincan üstlendi.

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        Oturumda ileri dönüşümün döngüsel ekonomideki rolü, sürdürülebilir üretim için gerekli becerilerin eğitim yoluyla geliştirilmesi ve kamu, özel sektör ile sivil toplum iş birliğinin yarattığı etki değerlendirildi. Hatay’da başlayan modelin mesleki eğitim aracılığıyla Türkiye geneline taşınması ve geleceğin yeşil yakalı iş gücüne sağlayacağı katkı da panelin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

        “Eğitim, tüm paydaşların birlikte sahiplenmesi gereken bir süreç”

        T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün birimlerimizde sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalara, çocukların ileri dönüşüm becerilerini geliştirecek faaliyetlere yer veriyoruz. Bunlar arasında bulunan Dönüşümde Gelecek Var ile Akbank’ın ofislerinden çıkan malzemeler meslek lisemizde kurulan atölyede öğrencilerimizin emeğiyle okul eşyalarına dönüştü. Mobilya tasarım bölümünden öğrencilerimizin sürdürülebilir üretim becerilerini görünür kıldı. Sahada gördüğümüz ürünlerin ileri dönüştürülmüş olduğuna inanmak güçtü; öğrencilerimiz yeni mobilyalardan ayırt edilemeyecek nitelikte üretimler gerçekleştirdi. Bununla birlikte, çocuklara sürdürülebilir yaşam bakış açısını kazandırmak amacıyla okul öncesi atölyeler de kuruldu.

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        Eğitim, toplumsal bir bakış açısıyla yaklaşmamız ve tüm paydaşlarla birlikte yönetmemiz gereken bir süreçtir. Dönüşümde Gelecek Var gibi projelerin sayısının artması, 75 bin okulumuz ve 18 milyon öğrencimiz için bu ülkeye yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biri. Bu iş birliği için Akbank’a teşekkürlerimi sunuyor, bu projelerin çoğalmasını diliyorum.”

        “Her iklim hedefinin yanında bir beceri hedefi de olmalı”

        Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp panelde şunları söyledi: “Döngüsel modellerin ölçeklenebilmesi için finansman ve teknolojinin yanında yetkin ve donanımlı iş gücüne de ihtiyaç var. COP31’den somut sonuçlar çıkarmak istiyorsak her iklim hedefinin yanına bir beceri hedefi de koymalıyız.

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        Dönüşümde Gelecek Var ile ileri dönüşümü yalnızca malzemelere ikinci bir hayat kazandıran bir teknik olmaktan çıkarıp eğitim, yeşil istihdam ve toplumsal faydayı aynı modelde buluşturan bir pratiğe dönüştürdük. Hatay’da başlayan bu deneyim şimdi Millî Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz iş birliği sayesinde Türkiye genelinde yaygınlaşacak. Hedefimiz, bu modelin gençlerin, öğretmenlerin ve yeni paydaşların katıldığı ortak bir beceri, üretim ve dayanışma platformuna dönüşmesi.”

        40 TIR mobilyadan 19 bin 200 okul eşyasına

        “Dönüşümde Gelecek Var”, Akbank Genel Müdürlük binasının yenilenmesi sırasında kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarının toplumsal değere dönüştürülmesi fikriyle başladı. Hatay’daki İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan atölyeye ulaştırılan 40 TIR mobilya, öğretmenlerin rehberliği ve meslek liseli gençlerin emeğiyle masa, dolap ve kütüphane gibi yeni okul eşyalarına dönüştü.

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        Bugüne kadar üretilen 19 bin 200 okul mobilyası Hatay’daki 1.311 okula ulaştırıldı; 400 bini aşkın öğrencinin öğrenme ortamının iyileştirilmesine katkı sağlandı. Girişim aynı zamanda meslek liseli gençlere sürdürülebilir üretimi uygulamalı olarak öğrenme ve mesleki deneyim kazanma imkânı sundu.

        Mesleki eğitimde ileri dönüşüm uygulamaları zenginleştirilecek

        Millî Eğitim Bakanlığı ile Akbank arasında imzalanan protokol kapsamında meslek liselerinde ileri dönüşüm uygulamalarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda başlatılan Eğiticinin Eğitimi programına Türkiye genelinden mobilya alanında uzman 1.080 öğretmen katılacak. Yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle ileri dönüşüm tekniklerindeki yetkinliklerini geliştirecek öğretmenler, edindikleri bilgi ve becerileri meslek liseli gençlere aktaracak. Böylece Hatay’da başlayan modelin Türkiye genelinde yaygınlaşması, sürdürülebilir üretim kültürünün güçlenmesi ve geleceğin ileri dönüşüm ustalarının yetişmesi amaçlanıyor.

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        Akbank’ın COP31 Gündemi

        Akbank’ın COP31’e taşıdığı “Dünya için, Hepimiz için” yaklaşımı, ekonomik dayanıklılığı, toplumsal faydayı ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını ifade ediyor. Bu doğrultuda Banka, ‘sanayinin yeşil dönüşümü’, ‘sürdürülebilir tedarik zincirleri’, ‘elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme’ ile ‘mavi finansman’ başta olmak üzere stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini 9-20 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da düzenlenen COP31’de duyurmaya devam edecek.

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