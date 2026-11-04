Alarko Carrier, “Okulların Havası Değişiyor” projesini Hatay’a taşıdı

Alarko Carrier, iklimlendirme alanındaki uzmanlığını toplumsal faydaya dönüştürdüğü “Okulların Havası Değişiyor” projesiyle çocukların sınıf ortamlarını iyileştirmeyi sürdürüyor. 2023 yılında Mardin’in Midyat ilçesindeki Çaldere İlkokulu’nda başlayan proje, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Balabanlı İlkokulu ve Şırnak’ın Cizre ilçesindeki İnci İlkokulu ile devam etti. Projenin bu yılki durağı, Hatay’ın Altınözü ilçesinde bulunan Yanıkpınar İlkokulu oldu.

Her yıl farklı bir köy okulunda hayata geçirilen uygulama, iklimlendirmenin sadece sıcaklık konforundan ibaret olmadığını, öğrencilerin gün boyu vakit geçirdiği sınıflarda temiz ve taze hava ile uygun iç ortam koşullarının da eğitim ortamının önemli bileşenleri arasında yer aldığını ortaya koyuyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmelerle öğrencilerin daha konforlu bir ortamda eğitim görmesi destekleniyor.

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"Temiz Hava, Öğrenme Ortamının En Önemli Parçası"

Çocuklar günün önemli bir bölümünü okulda geçiriyor. Dersliklerde yetersiz havalandırma nedeniyle karbondioksit seviyesinin yükselmesi ve iç ortam hava kalitesinin bozulması, öğrencilerin konforunu, dikkatini ve öğrenme deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle eğitim yapılarında iç ortam hava kalitesinin gözetilmesi, sağlıklı ve verimli öğrenme koşullarının oluşturulması açısından önem taşıyor.

Alarko Carrier’ın, “Temiz Hava Herkesin Hakkı” yaklaşımıyla sürdürdüğü proje bu ihtiyaca dikkat çekerken iklimlendirme çözümlerinin eğitim ortamlarına sağlayabileceği katkıyı da somut bir uygulamayla ortaya koyuyor. Kömür sobasıyla ısınma gibi geleneksel yöntemlerin yerini enerji verimliliğini gözeten sistemlerin alması, sıcaklık kontrolünün yanı sıra taze hava ihtiyacının karşılanması ve iç ortam havasının filtrelenmesi açısından da bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

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İklimlendirmede Bütüncül Yaklaşım, Sürdürülebilir Fayda

Projenin temelinde, okulların ısıtma, soğutma ve iç ortam hava kalitesi ihtiyaçlarını birlikte ele alan bir iklimlendirme yaklaşımı bulunuyor. Sistem tasarımında ısı pompası, ısı geri kazanım cihazları, fan coil üniteleri ve hava temizleme cihazları gibi teknolojilerden yararlanılıyor. Fotovoltaik panellerle güneş enerjisinden elektrik üretimi de okulun enerji ihtiyacının karşılanmasını destekliyor. Geleneksel ısınma yöntemlerinin yerini daha verimli sistemlerin almasıyla yakıt tüketiminin ve buna bağlı emisyonların azaltılması hedefleniyor. Böylece proje, öğrenciler için daha konforlu bir eğitim ortamı oluştururken enerji verimliliği ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda da somut bir örnek sunuyor.

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Sınıflardaki fan coil üniteleri, ısı pompasının ürettiği sıcak veya soğuk suyu kullanarak iç ortamı mevsimsel koşullara göre ısıtıp soğuturken ısı geri kazanım cihazları, iç ortamın karbondioksit (CO₂) seviyesini dikkate alarak taze hava ihtiyacının yönetilmesine yardımcı oluyor. Çok kademeli filtreleme teknolojisine sahip hava temizleme cihazları da iç ortam havasındaki partiküllerin azaltılmasını destekliyor.

"Okullarda Daha İyi Bir Eğitim Ortamı Üzerinde Durulması Gereken Bir İhtiyaç"

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Okulların Havası Değişiyor” projesinin çocukların eğitim koşullarını iyileştirme hedefinin yanı sıra iklimlendirme sektörünün toplumsal fayda yaratma potansiyeline de işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

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“Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri. Okullar, çocukların bilgi edindiği, geliştiği, sosyalleştiği ve dünyayı tanıdığı alanlar. Bu alanların fiziksel koşulları da eğitim deneyiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Temiz hava ve uygun iç ortam koşulları, bu açıdan çoğu zaman gözden kaçabilen ancak üzerinde durulması gereken bir ihtiyaç. ‘Temiz Hava Herkesin Hakkı’ diyerek başlattığımız ‘Okulların Havası Değişiyor’ projesiyle iklimlendirme alanındaki bilgi birikimimizi bu ihtiyaca yanıt vermek için kullanıyoruz. Midyat, Ödemiş ve Cizre’nin ardından bu yıl Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Yanıkpınar İlkokulu’nda hayata geçirdiğimiz uygulamayla daha fazla çocuğun konforlu bir eğitim ortamına kavuşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan, her yıl bir okulda kalıcı fayda yaratırken temiz hava, enerji verimliliği ve sağlıklı eğitim ortamları arasındaki ilişkiye dair farkındalığın da yaygınlaşması. Bu yaklaşımın, benzer ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalara ilham vermesini diliyoruz.”