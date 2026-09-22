Alibaba, yeni çip ve dev modelle yapay zeka hamlesini hızlandırdı, hisseler yüzde 5 yükseldi

Alibaba, Hangzhou’da düzenlenen Apsara konferansında yapay zeka stratejisinin her katmanını güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Şirket, temel modellerden yarı iletkenlere ve veri merkezlerine kadar uzanan kapsamlı bir yaklaşım sergiledi. CEO Eddie Wu, “Makine Zekası çağının gerçek anlamda çığır açan ürünleri henüz gelmedi” diyerek yeni dönemin Sanayi Devrimi kadar önemli olduğunu vurguladı. Wu, makinelerin bir gün tüm insanlığın düşünme kapasitesinin 1.000 katından fazlasını üreteceğini öngördü.

YENİ MODEL 5 İLA 10 TRİLYON PARAMETREYLE GELİYOR

Alibaba’nın Qwen ekibi, 5 trilyon ile 10 trilyon parametre arasında yeni bir model eğitmeyi planlıyor. Bu model, daha karmaşık ve uzun vadeli görevleri çözmek üzere tasarlanacak. Şirketin mevcut amiral gemisi modeli Qwen 3.8 Max, 2,4 trilyon parametreye sahip. Alibaba, şu anda bir sonraki nesil modeli Qwen 4’ü eğittiğini; ilerleyen dönemde ise Qwen 4.5 ve Qwen 5 modellerinin 5-10 trilyon parametre seviyesine çıkacağını açıkladı.

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Qwen ekibi, modellerin zayıf yönlerini tespit ederek, deneyler yaparak ve sınırlı insan müdahalesiyle eğitim verisi üreterek kendini geliştirmesi konusunda anlamlı ilerleme kaydettiğini de belirtti.

ZHENWU V900: ÇİN’İN EN GÜÇLÜ YAPAY ZEKA ÇİPİ

Alibaba’nın T-Head yarı iletken birimi tarafından geliştirilen yeni yapay zeka çipi Zhenwu V900 da tanıtıldı. CEO Wu, çipin bir önceki nesil M890’a göre üç kat daha yüksek performans sunduğunu ve 500 bine kadar çipten oluşan kümeler halinde çalışarak en büyük yapay zeka modellerini eğitebileceğini ve çalıştırabileceğini söyledi.

Bu hamle, ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli teknoloji şirketlerinin Nvidia işlemcilerine yerli alternatif üretme çabalarının en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.Alibaba, yeni model ve çip duyurularıyla hem temel modellerde hem de altyapıda iddiasını büyüttüğünü bir kez daha gösterdi. Şirketin bu adımları, Çin’in yapay zeka bağımsızlığı hedefine katkı sağlarken yatırımcılar tarafından da olumlu karşılandı.