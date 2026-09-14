Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.318,06 %-1,03
        DOLAR 48,6225 %0,21
        EURO 56,1271 %-0,37
        GRAM ALTIN 6.716,95 %-1,00
        BITCOIN 77.879,00 %0,72
        FAİZ 40,09 %0,50
        GÜMÜŞ GRAM 98,69 %-1,97
        GBP/TRY 65,6109 %-0,16
        EUR/USD 1,1537 %-0,53
        BRENT PETROL 105,35 %3,54
        ÇEYREK ALTIN 10.970,12 %-1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı

        Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı

        Almanya'da akaryakıt fiyatları jeopolitik riskler, petrol arzındaki aksamalar ve lojistik sorunların etkisiyle hızla yükseldi. Super E10 benzinin litre fiyatı 2,273 Euro'ya , dizel ise 2,404 Euro'ya çıkarak rekor seviyelere ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Almanya'da akaryakıt fiyatları rekor kırdı

        Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede en yaygın kullanılan Super E10 tipi benzinin litre fiyatı dün ülke genelinde ortalama 2,273 Euro'yla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Pazar günü kaydedilen bu seviye, cuma günkü fiyatların 1,7 sent üzerine çıktı.

        DİZELDE YÜKSELİŞ DAHA SERT OLDU

        Motorin (dizel) fiyatlarında ise benzine kıyasla çok daha hızlı bir yükseliş görüldü. Hafta sonunda 3,5 sent artan dizelin ortalama litre fiyatı pazar günü itibarıyla 2,404 Euro oldu.

        REKLAM

        Akaryakıt fiyatları özellikle son 2 haftada hızla yükseldi. ADAC verileri, 30 Ağustos'ta E10 benzininin pazar günkü fiyata göre 12 sent, dizelin ise yaklaşık 20 sent daha ucuz olduğunu ortaya koydu.

        PETROL FİYATLARINI JEOPOLİTİK GELİŞMELER TETİKLEDİ

        Pompa fiyatlarının en önemli belirleyicisi olan ham petrol, Orta Doğu'da derinleşen kriz ve karşılıklı misillemeler nedeniyle yeni haftaya sert yükselişle başladı.

        Körfez ülkeleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki krizi çözmek üzere bugün Umman'da yapılması planlanan dışişleri bakanları toplantısının son dakikada ertelenmesi, piyasalardaki diplomatik tıkanıklığı ve jeopolitik risk primini artırdı.

        REKLAM

        Diplomatik krizin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın kritik Doğu-Batı petrol boru hattı, düzenlenen dron saldırılarının ardından geçici olarak kapatıldı. Küresel petrol arzının yüzde 4'ünü riske atan bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı 108 dolara yaklaştı.

        REN NEHRİ'NDEKİ DÜŞÜŞ DE FİYATLARI ETKİLEDİ

        Küresel jeopolitik risklerin yanı sıra Almanya içinde Ren Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi de iç piyasadaki tanker taşımacılığını aksatarak nakliye maliyetlerini tırmandıran bir diğer temel yerel etken oldu.

        REKLAM

        ALMAN HÜKÜMETİNDEN YENİ İNDİRİM SİNYALİ YOK

        Yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, ülkede sürücülere yönelik yeni bir mali destek veya vergi indirimi beklentisini doğursa da Alman hükümeti yeni bir "akaryakıt indirimi" planlanmadığını açıkladı.

        Daha önce uygulanan ve litre başına 16,7 sentlik bir rahatlama sağlayan akaryakıt indiriminin bütçeye maliyeti yaklaşık 1,6 milyar Euro olmuştu.

        Borçlanmayla finanse edilen geniş kapsamlı yatırım ve savunma paketleri nedeniyle bütçe açığı veren Alman hükümetinin yeni bir vergi indirimine şu an için sıcak bakmadığı ifade edildi.

        REKLAM

        Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın piyasalara yansımasıyla Almanya'da ağustos enflasyon oranı da yeniden yükselişe geçerek yüzde 2,9 seviyesine ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #motorin
        #DİZEL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!