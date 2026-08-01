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        Haberler Ekonomi Altın Altının onsunda ibre 5 ay sonra ilk kez yukarı döndü

        Altının onsunda ibre 5 ay sonra ilk kez yukarı döndü

        Altının ons fiyatı, temmuz ayında Fed'in yakın zamanda faiz artırımına gitmeyebileceğine yönelik öngörülerle yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Altında ibre 5 ay sonra yukarı döndü

        Yıl genelinde ABD/İsrail-İran savaşından dolayı yükselen petrol fiyatları ve bunların enflasyon üzerindeki etkisiyle ilgili artan endişeler merkez bankalarının şahin bir tutum sergiyeceğine dair tahminleri güçlendirirken, bu durum altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturdu.

        Bu süreçte güvenli liman olarak görülen dolara talebin artması da emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısına sebep olurken, aralık ayı sonuna göre altın fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde düşüş görüldü.

        Temmuz ayı ise altının onsunun yükseldiği bir dönem olarak öne çıktı.

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        ABD'de enflasyonda ve kişisel tüketim harcamalarında görülen yavaşlama Fed'in faiz oranlarını artırma konusunda acele etmeyeceğine yönelik iyimserliğin artması altının ons fiyatını olumlu etkileyen önde gelen unsurlar arasında yer aldı.

        Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli yorumları, piyasalarda gelecekte herhangi bir politika hamlesinin zamanlaması konusundaki belirsizlikleri öne çıkarırken, bu durum da bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu.

        Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen düşüş de altının ons fiyatını destekledi.

        Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı temmuz ayında yüzde 1 artarak 4 bin 46 dolara çıktı ve 5 ay sonra ilk defa aylık bazda artış kaydetti.

        En son şubat ayında yüzde 8,5 artan altının onsu mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybetmişti.

        Gümüşün onsu ise geçen ay yüzde 1,7 değer kaybederek 57,7 dolara indi. Orta Doğu'da gerilimin hala devam etmesi ve Fed'in uzun süre faiz indirimlerine gitmeyeceğine yönelik fiyatlamalar gümüş fiyatlarında satış baskısının oluşmasına neden oldu.

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